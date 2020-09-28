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كورونا: وفاتان بجنين و35 إصابة جديدة بغزة

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 10:46

كورونا: وفاتان بجنين و35 إصابة جديدة بغزة
إصابات جديدة بكورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي مواطنان من محافظة جنين شمال الضفة الغربية جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت، اليوم الإثنين، 35 إصابة جديدة بالفيروس بقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

وأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الإثنين، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في المحافظة، وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا في محافظة جنين إلى 7 منذ بدء الجائحة.

وتوفي حسين سليم مرعي (52 عاما) من مدينة جنين متأثرا بإصابته بالفيروس، حيث كان يتلقى العلاج في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان، ويعاني من ضعف عضلة القلب وتصلب الشرايين.

كما توفيت المسنة فتحية عبد الله عبيد (76 عاما) من قرية عنزة، وكانت تخضع للعلاج في المستشفى الاستشاري في رام الله.

وسجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 9 إصابات في مدينة جنين، فيما بلغت حالات الشفاء 30 حالة، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 234 حالة.

وجميع هذه الحالات في الحجر المنزلي باستثناء 8 مرضى، ما زالوا يخضعون للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

أما في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الماضية، وذلك بعد فحص 1810 عينة.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تعافي 145 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين 1320 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ آذار/مارس الماضي 2826 إصابة، منها 1485 حالة نشطة، فيما استقر عدد الوفيات عند 21 حالة، بعد عدم تسجيل حالات جديدة خلال الـ24 الماضية.

إلى ذلك، شرعت لجنة الطوارئ بغزة بتخفيف الإجراءات داخل قطاع غزة، وبدأت الوزارات الحكومية بالعمل جزئيا وسط توقعات بعودة قريبة لطلاب المدارس الثانوية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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