الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و420 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 7 وفيات و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و827 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة (85 عاما) من ترقوميا، ومواطن (91 عاما) من بلدة بيت أمر، ومواطن (62 عاما) من بلدة نوبا بمحافظة الخليل، وموطن (79 عاما) من مخيم عسكر الجديد، ومواطنة (62 عاما) من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، ومواطنة (42 عاما) من بيت دقو شمال غرب القدس، ومواطن (80 عاما) من بلدة بيت جالا".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (77)، نابلس (39)، بيت لحم (45)، قلقيلية (13)، رام الله والبيرة (59)، جنين (22)، سلفيت (1)، أريحا والأغوار (36)، طولكرم (25)، طوباس (3)، قطاع غزة (85)، ضواحي القدس (15)، فيما لم تتوفر معطيات جديدة حول مدينة القدس".

وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (129)، جنين (49)، طولكرم (68)، نابلس (82)، طوباس (11)، ضواحي القدس (338)، قطاع غزة (150)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين ارتفعت إلى 80.3%".

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.