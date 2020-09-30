37 إصابة جديدة بكورونا بغزة و3 وفيات بالقدس

شخصت 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة بآخر 24 ساعة، بينما سجلت 3 حالات وفاة و68 إصابة بالقدس المحتلة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 37 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 125 حالة، بعد فحص 1457 عينة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 2948 إصابة، منها 1332 حالة نشطة حاليا، بينما بلغ إجمالي الوفيات 21 حالة، والمتعافين 1595 حالة.

وفي القدس، سجلت 3 حالات وفاة في المدينة خلال يومين، ليرتفع عدد المتوفين إلى 65 منذ بداية الجائحة، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا بالقدس علي الجبريني.

وأوضح الجبريني في بيان له أن انخفاضا حادا طرأ على عدد الإصابات التي بلغت 68 في يومين، عازيا سبب ذلك لعدد الفحوصات المنخفض الذي تم إجراؤه يومي الإثنين والثلاثاء.

وذكر أن عدد حالات الشفاء بلغ خلال يومين نحو 300 حالة لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 1100 حالة فقط.

وأوضح أن هناك حالات خطيرة لا زالت تعالج في المستشفيات، مطالبا المواطنين المقدسيين بإتباع الإجراءات الصحية بارتداء الكمامة، ومواصلة التعقيم والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن محطات الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر ستعمل في الثاني والثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، متمنيا على المواطنين المبادرة لإجراء هذه الفحوصات قبل حلول فصل الشتاء وأمراضه التنفسية كنزلات البرد والإنفلونزا والرشح.

إلى ذلك، أعلنت تربية نابلس عن إصابة 3 معلمين بفيروس كورونا وإغلاق مدرسة كإجراء وقائي.

وقال مدير تربية وتعليم نابلس أحمد صوالحة إنه تم إغلاق مدرسة ياصيد الابتدائية بعد تسجيل إصابة ثلاثة معلمين بفيروس كورونا في المدرسة الواقعة قرب نابلس.

وأضاف أن الإغلاق شمل إغلاق الصفوف المدرسية من الصف الأول حتى الرابع الابتدائي في مدرسة ياصيد، مؤكدا أن المديرية لا زالت تنتظر نتائج الفحوصات لعدد آخر من المعلمين المخالطين للمصابين.