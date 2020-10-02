رام الله: جيش الاحتلال يعتقل القيادي بحركة حماس حسن يوسف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، فجر اليوم الجمعة، القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، وفق مصادر محلية ووسائل إعلام.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية لم تُسمّها، القول إن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف (64 عاما) من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوة عسكرية كبيرة داهمت البلدة انطلاقا من معسكر "عوفر" واقتحمت منزل القيادي يوسف واعتقلته ونقلته إلى المعسكر، جنوبي رام الله بالضفة الغربية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن يوسف بعد توقيف دام نحو 15 شهرا، وأمضى يوسف إجمالا في سجون الاحتلال 21 عاما، معظمها في الاعتقال الإداري.

ونشط القيادي في "حماس" مؤخرا في تعزيز التقارب بين حركتي فتح وحماس.