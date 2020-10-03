  2. فلسطينيات
  3. أخبار

جنين: فضّ 10 أعراس وتمديد الإغلاق على الطيبة

تاريخ النشر: 03/10/2020 - 23:50

جنين: فضّ 10 أعراس وتمديد الإغلاق على الطيبة
الالتزام بالإغلاق الشامل في جنين قبل أشهر (أ ب)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: أحمد دراوشة

فضّت الشرطة الفلسطينيّة، بمساندة الأجهزة الأمنية، السبت، 10 أعراس وأغلقت 3 قاعات للأفراح ومسبحًا لإنفاذ تقييدات مواجهة فيروس كورونا في جنين، بينما أعلن المحافظ تمديد إغلاق قرية الطيبة لثلاثة أيام أخرى.

وقرّرت السلطة الفلسطينيّة منع الأعراس إثر عودة تفشّي الفيروس.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إنّه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة جنين عن إقامة 10 حفلات زفاف في عدد من بلدات المحافظة، إضافة إلى إقامة مهرجان للأطفال داخل مسبح في إحدى القرى، تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات والمناسبات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الأصول واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

بينما أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، مساء السبت، تمديد إغلاق قرية الطيبة غرب جنين ثلاثة أيام إضافية، بعد تقييم الحالة الوبائية واستمرار خطورة تفشي فيروس كورونا فيها.

وأضاف الرجوب في بيان صدر عنه، أن الإغلاق سيستمر حتى صباح يوم الأربعاء المقبل 7/10، مع شديد الإجراءات بمنع إقامة أي مناسبة من أعراس وبيوت العزاء، والتزام المصابين والمخالطين بالحجر المنزلي.


#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#الطيبة
#جنين
#أكرم الرجوب

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل حارسين لمقبرة باب الرحمة ويقطع طريقا في الضفة
الاحتلال يعتقل حارسين لمقبرة باب الرحمة ويقطع طريقا في الضفة

2020-10-03

الصحة الفلسطينية: 11 وفاة بكورونا و406 إصابات جديدة
الصحة الفلسطينية: 11 وفاة بكورونا و406 إصابات جديدة

2020-10-03

فتح مساجد غزة مجددًا وإجراءات لمنع تفشي كورونا
فتح مساجد غزة مجددًا وإجراءات لمنع تفشي كورونا

2020-10-03

الأكثر قراءة

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو

2020-10-02
خلال النكبة: نهب اليهود لأملاك العرب وسيلة لإفراغ البلاد منهم

خلال النكبة: نهب اليهود لأملاك العرب وسيلة لإفراغ البلاد منهم

2020-10-02
حميدتي: ماضون في بناء علاقات مع إسرائيل

حميدتي: ماضون في بناء علاقات مع إسرائيل "دون خوف من أحد"

2020-10-02
استقالة وزير السياحة الإسرائيلي.. وغانتس يدفع لتعيينات جديدة

استقالة وزير السياحة الإسرائيلي.. وغانتس يدفع لتعيينات جديدة

2020-10-02
الحريديون تسببوا بارتفاع الإصابات بكورونا خلال الإغلاق

الحريديون تسببوا بارتفاع الإصابات بكورونا خلال الإغلاق

2020-10-02