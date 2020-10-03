جنين: فضّ 10 أعراس وتمديد الإغلاق على الطيبة

فضّت الشرطة الفلسطينيّة، بمساندة الأجهزة الأمنية، السبت، 10 أعراس وأغلقت 3 قاعات للأفراح ومسبحًا لإنفاذ تقييدات مواجهة فيروس كورونا في جنين، بينما أعلن المحافظ تمديد إغلاق قرية الطيبة لثلاثة أيام أخرى.

وقرّرت السلطة الفلسطينيّة منع الأعراس إثر عودة تفشّي الفيروس.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إنّه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة جنين عن إقامة 10 حفلات زفاف في عدد من بلدات المحافظة، إضافة إلى إقامة مهرجان للأطفال داخل مسبح في إحدى القرى، تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات والمناسبات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الأصول واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

بينما أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، مساء السبت، تمديد إغلاق قرية الطيبة غرب جنين ثلاثة أيام إضافية، بعد تقييم الحالة الوبائية واستمرار خطورة تفشي فيروس كورونا فيها.

وأضاف الرجوب في بيان صدر عنه، أن الإغلاق سيستمر حتى صباح يوم الأربعاء المقبل 7/10، مع شديد الإجراءات بمنع إقامة أي مناسبة من أعراس وبيوت العزاء، والتزام المصابين والمخالطين بالحجر المنزلي.