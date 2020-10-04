مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يقتحم "باب الرحمة"

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى "باب الرحمة" في ساحات المسجد الأقصى.

اندلعت، فجر اليوم الأحد، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة سلواد قضاء رام الله، فيما اقتحم عناصر شرطة الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل مصل "باب الرحمة" في ساحت الحرم القدسي.

واقتحم عشرات الجنود المشاة المنطقة الغربية من البلدة ومخيم سلواد، حيث دارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين تصدوا للاحتلال ورشقوهم بالحجارة.

وأطلق الاحتلال القنابل الغازية والصوتية بكثافة وسط حالة استنفار بين الجنود، حيث جرى إغلاق المدخل الغربي للبلدة، وسط تحليق طائرة استطلاع في سماء المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بعد أن نصبت لهم كمينا، ولم تعرف هويتهم بعد.

في القدس، اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال في ساعات مت أخرة من الليل على اقتحام مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك وصوروه.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال اقتحموا المصلى بأحذيتهم دون مراعاة حرمة المسجد، وتجولوا في مرافقه، والتقطوا الصور قبل أن ينسحبوا.

وأتى هذا الاقتحام، بالتزامن مع إقدام العديد من المستوطنين على تأدية طقوسا تلمودية على باب القطانين أحد الأبواب الغربية للمسجد الأقصى، في وقت يحاصر فيه الاحتلال البلدة القديمة للأسبوع الثاني تواليا، ويمنع المقدسيين من الوصول إليها باستثناء سكانها.

كما اندلعت مواجهات في بلدة العيسوية، وذلك بعد اقتحامها ليلا وفجر اليوم الأحد، وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت قنابل غازية بكثافة باتجاه البنايات السكنية وبشكل عشوائي في شوارع البلدة، وقام الشبان بالرد على جنود الاحتلال بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة، فيما أفيد بأن ضابطا إسرائيليا أصيب بزجاجة فارغة بالرأس، خلال المواجهات بالبلدة.