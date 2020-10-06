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اقتحام مستوطنين برفقة جنود الاحتلال للمسجد الأقصى

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 12:57

اقتحام مستوطنين برفقة جنود الاحتلال للمسجد الأقصى
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، برفقة وحماية جنود جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى، وكان عددهم 39 مستوطنا.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن "هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية".

وكانت جماعات متطرفة قد دعت لتكثيف اقتحام الأقصى؛ بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية.

وفي سياق منفصل؛ اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، تسعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة.

وقال نادي الأسير، إن خمسة شبان جرى اعتقالهم من بلدة العيسوية بمدينة القدس، وهم: رضا محمد عبيد، وطارق موسى عبيد، ومحمد إبراهيم عبيد، ومجد بشير، ومحمد ثائر محمود.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كل من؛ محمد أحمد قزاز، ومحمد أيمن ربعي، وغسان إبراهيم المشارقة.

ويُضاف إلى المعتقلين الفلسطيني سفيان المقدادي من مدينة البيرة.


#المسجد الأقصى
#اقتحام
#مستوطنون
#جيش الاحتلال

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