الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 10 حالات وفاة بفيروس كورونا و475 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة إن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (70)، محافظة نابلس (45)، محافظة بيت لحم (67)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (33)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (1)، طولكرم (30)، قطاع غزة (146)، ضواحي القدس (10)".

وأعلنت الكيلة أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أنه "تم تسجيل 10 حالات وفاة في محافظات: بيت لحم، والخليل، وجنين، وطولكرم، ورام الله والبيرة".

وفيما يخص حالات الشفاء، فقد سجلت 347 حالة في المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية.

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (71)، ونابلس (43)، وطولكرم (25)، وقلقيلية (36)، وسلفيت (16)، ورام الله والبيرة (128)، وقطاع غزة (70)، وجنين (28)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.