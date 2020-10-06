تخللها مواجهات وإصابات: مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، واندلع خلالها عدة مواجهات، واعتقل عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات واقتحامات نفذها الاحتلال بمناطق مختلفة بالضفة تخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المدمع والرصاص المطاطي على الشبان، فيما تم اعتقال عددا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب محمد الحشيم من منزله بحي باب حطة، واندلعت مواجهات، ألقى خلالها شبان زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية العيسوية.

واعتقلت شرطة الاحتلال كلا من الشاب محمد إبراهيم عبيد والشاب طارق موسى عبيد والطفل رضى محمد عبيد، من العيسوية.

وأطلق شبان مفرقعات نارية وزجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال في بلدة الطور.

بينما في أريحا، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وداهمت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام عددا من المنازل، عرف من أصحابها: رياض شاهين، وأيسر السمهوري، ويحيى أبو عزوم.

أما في محافظة بيت لحم، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عايدة، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح بعض المنازل، عرف منها منزل المواطن عبد العزيز أبو سرور، وكذلك مقر اللجنة الشعبية، قبل أن ينسحبوا من المخيم.

واحتجزت قوات الاحتلال شابين على الشارع الرئيسي في خربة الدير في بلدة تقوع ثم أخلت سبيلهما.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين غسان إبراهيم أبو مقدم المشارقة، من منطقة الهجري في مدينة دورا، ومحمد أيمن الربعي من الظاهرية.

وداهمت قوات الاحتلال، عدة منازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها: عثمان مصطفى الجعبري، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلين في بلدتي الظاهرية ودورا جنوبا، يعودان للأسيرين المحررين عاهد العقبي، ومحمد قزاز، وفتشتهما وخربت في محتوياتهما، وحققت مع ساكنيها ميدانيا.

وفي محافظة رام الله، انتشر جنود الاحتلال على مدخل قرية رأس كركر، فيما استمرار تواجد آليات الاحتلال على مداخل الطريق المؤدي إلى بلدات غرب رام الله وخاصة دير أبو مشعل.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت سفيان بسام مقدادي، بعد اقتحام وتفتيش منزل ذويه في رام الله.

وفي محافظة طولكرم، داهم جنود الاحتلال قربة اكتابا وتم إلقاء قنابل الغاز والصوت بعد رشقهم بالحجارة من قبل الشبان.

وفي شمال الضفة الغربية، فرضت قوات الاحتلال حظر التجول على قرية زبوبا قضاء جنين، وطلبت من المواطنين عبر مكبرات الصوت التزام المنازل وعدم الحركة لمدة ساعة.

كما وأصيب عدد من مواطني قرية زبوبا بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، عقب اقتحام القرية، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.