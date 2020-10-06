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غزة: 146 إصابة جديدة بكورونا ورفع جزئي للتقييدات

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 10:38

غزة: 146 إصابة جديدة بكورونا ورفع جزئي للتقييدات
رفع جزئي للتقييدات في قطاع غزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 146 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 70 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد فحص 2068 عينة جديدة.

وأرتفع إجمالي المتعافين 2071 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات منذ آذار/مارس الماضي 3573 إصابة، منها 1479 حالة نشطة حاليا، فيما استقر عدد الوفيات عند 23 حالة منذ بداية الأزمة.

وقال مستشار وزيرة الصحة فتحي أبو وردة إن "المنحنى الوبائي في قطاع غزة متعرج، وهناك 23 حالة وفاة سجلت بالقطاع منذ بدء جائحة كورونا".

وقررت لجنة الطوارئ، أمس الإثنين، تخفيف الإجراءات في قطاع غزة، بما يشمل فتح صالونات الحلاقة وبعض الأسواق.

وأعلن وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، توفيق أبو نعيم، عن تخفيف بعض الإجراءات والقيود على حركة المواطنين في المحافظات والمناطق، وذلك بدءا من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح أبو نعيم أنه تم تخفيف أعداد الحواجز الشرطية والأمنية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات التخفيفية تأتي في سياق "تقدير ظروف المواطنين ومراعاة أوضاعهم واحتياجاتهم".

وقال "مستمرون في سياسة التخفيف التدريجي للإجراءات المفروضة عن القطاعات والمنشآت، وكل ذلك مرتبط بمدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت باحتياطات السلامة".

وأكد وكيل وزارة الداخلية بغزة أنه قد تتم العودة إلى إجراءات التشديد وتقييد الحركة في بعض المناطق في حال ارتفاع معدل الإصابات فيها.

وحول حظر التجوال في ساعات المساء، أكد أبو نعيم أنه سيستمر خلال الفترة المقبلة، آملا من جميع المواطنين اقتصار الحركة والتجوال على أضيق إطار، وفي حال الاضطرار.

وذكر أن ذلك يتم وفق تقييم مستمر لمدى التزام المواطنين باحتياطات السلامة والوقاية.


#قطاع غزة
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#تقييدات

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