الضفة الغربية: إصابات واعتقالات جراء اعتداءات الاحتلال

أصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، الجمعة، بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال في مدينة الخليل وكفر قدوم وبيت دجن كما اعتقل شابين من طوباس.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات أصيب فلسطينيّان بالرصاص الحي، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. وفقًا لـ"وفا" اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا. أما في كفر قدوم، أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرتها الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بالرصاص "المطاطي" والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

موازاة ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية زراعة الأشجار شرق بيت دجن، شرقي نابلس.

وأفاد شهون عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركين في الفعالية ما أدى إلى اصابة عشرات المواطنين بالاختناق، نقل عدد منهم إلى المستشفيات.

وكان عشرات المواطنين توجهوا منذ ساعات الصباح إلى الفعالية التي دعت اليها لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال شرق بيت دجن.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق شرق القرية، لعرقلة مشاركة المواطنين بالفعالية.

مسيرة كفر قدوم في ذكرى هبّة القدس والأقصى (وفا)

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من طوباس أثناء تواجدهما قرب سهل البقيعة بالأغوار الشمالية.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من معتصم أحمد دراغمة، وعاهد عبد الحكيم دراغمة، أثناء تواجدهما قرب سهل البقيعة.