  2. فلسطينيات
  3. أخبار

رام الله: حريق سببه مستوطن يأتي على مئات أشجار الزيتون

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 12:45

رام الله: حريق سببه مستوطن يأتي على مئات أشجار الزيتون
من المكان (وفا)
عرب ٤٨/وفا
تحرير: أحمد دراوشة

أضرم مستوطن النار بمئات أشجار الزيتون المعمرة في قرية صفا غرب رام الله، اليوم، الجمعة، ما تسبب بحرائق واسعة أتت على مئات أشجار الزيتون.

وذكرت مصادر فلسطينيّة أن مستوطنًا ألقى زجاجات حارقة صوب كروم الزيتون في المنطقة الغربية من قرية صفا المعمرة بأشجار الزيتون، وهي مناطق: "وادي الملاكي، والكرسنه، وباطن حريز، وباطن السنام".

وأضاف أن الحريق استمر لأكثر من 3 ساعات، ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين وأصحاب الأراضي الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري من دخول أراضيهم لإخماد النيران وإنقاذ أشجارهم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت طائرات لإخماد الحريق الذي امتد بفعل الرياح الشرقية لمستوطنة "كفار هأورانيم" المقامة على أراضي قرية صفا.


#صفا
#رام الله
#حرائق
#الضفة الغربية

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل 4 شبان في الخليل
الاحتلال يعتقل 4 شبان في الخليل

2020-10-09

إصابة عريقات بفيروس كورونا
إصابة عريقات بفيروس كورونا

2020-10-08

كورونا في القدس: انخفاض الحالات وتفاؤل حذر
كورونا في القدس: انخفاض الحالات وتفاؤل حذر

2020-10-08

الأكثر قراءة

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

2020-10-08
مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

2020-10-08
اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

2020-10-08
تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ

تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ"صفقة سيئة" مع إيران

2020-10-08
الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

2020-10-08