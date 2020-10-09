رام الله: حريق سببه مستوطن يأتي على مئات أشجار الزيتون

أضرم مستوطن النار بمئات أشجار الزيتون المعمرة في قرية صفا غرب رام الله، اليوم، الجمعة، ما تسبب بحرائق واسعة أتت على مئات أشجار الزيتون.

وذكرت مصادر فلسطينيّة أن مستوطنًا ألقى زجاجات حارقة صوب كروم الزيتون في المنطقة الغربية من قرية صفا المعمرة بأشجار الزيتون، وهي مناطق: "وادي الملاكي، والكرسنه، وباطن حريز، وباطن السنام".

وأضاف أن الحريق استمر لأكثر من 3 ساعات، ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين وأصحاب الأراضي الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري من دخول أراضيهم لإخماد النيران وإنقاذ أشجارهم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت طائرات لإخماد الحريق الذي امتد بفعل الرياح الشرقية لمستوطنة "كفار هأورانيم" المقامة على أراضي قرية صفا.