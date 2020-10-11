أسرى النقب يبدأون بخطوات احتجاجية للمطالبة بإخراج أسرى من العزل

قرر الأسرى في سجن النقب الصحراوي، البدء بخطوات احتجاجية ضد إدارة المعتقل للمطالبة بإنهاء عزل ثلاثة أسرى تواصل عزلهم منذ عدة أشهر، بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد.

وقالت الهيئة إن أسرى النقب طالبوا الإدارة بوقف عزل هؤلاء الأسرى وإخراجهم إلى الأقسام العادية، وقرروا الدخول في سلسلة خطوات احتجاجية ضد الإدارة، بدأت اليوم، بوقف الحديث معها من قِبل ممثلي الأقسام وممثل المعتقل، وستتبعها خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيانها أن الأسرى المعزولين هم: عمر خرواط، وحاتم القواسمي، ووائل الجاغوب.

وتواصل إدارة السجون عزلهم منذ عدة أشهر في الزنازين بظروف اعتقالية وحياتيه صعبة وقاسية، وتمنعهم من الزيارات أو التواصل مع العالم الخارجي.