عودة 8 آلاف غزيّ لأعمالهم إثر فتح المنشآت السياحية

أعلنت هيئة فلسطينية إعادة فتح المنشآت السياحية في قطاع غزة، الأحد، في إطار التخفيف من إجراءات فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، موضحة أن القرار "يعيد ما يزيد عن 8 آلاف عامل لأعمالهم التي لا يجيدون غيرها، بعد البدء بعمليات التشغيل واستقبال الزبائن".

وذكرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية في بيان، أن السلطات في غزة "اتخذت قرارا بعودة العمل داخل المنشآت السياحية (كالمطاعم) مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا".

وأضافت أن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بتاريخه، "ينبع من الحرص الكبير لدى المسؤولين، على استمرار دوران عجلة الاقتصاد في غزة، ودعم وإسناد بقاء عمل مؤسسات وشركات القطاع السياحي، والحفاظ على دورها التشغيلي".

ولفتت الهيئة إلى أن القرار "لا يسري حتى الآن على صالات الأفراح".

وأغلقت السلطات بغزة، جميع المنشآت السياحية، نهاية آب/ أغسطس الماضي، إثر اكتشاف حالات إصابة بالفيروس داخل القطاع.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في غزة، 1610، بينها 24 وفاة.