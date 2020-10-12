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الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و395 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 13:54

الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و395 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 10 وفيات و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لكورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إن "الوفيات الجديدة هي: مواطنة (82 عاما) من برقين بمحافظة جنين، مواطنة (53 عاما) من طولكرم، مواطن (68 عاما) من بني نعيم بمحافظة الخليل، مواطنة (73 عاما) من نابلس، مواطن (70 عاما) من روجيب بمحافظة نابلس، مواطنة (72 عاما) من بيت لحم، إضافة إلى 4 وفيات في شعفاط وبيت حنينا وصور باهر والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة". مشيرة إلى أنه تم إجراء 3767 فحصا.

وأضافت الكيلة أن "الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (54)، نابلس (21)، بيت لحم (32)، قلقيلية (13)، رام الله والبيرة (35)، جنين (53)، أريحا والأغوار (25)، سلفيت (6)، طوباس (15)، قطاع غزة (118)، ضواحي القدس (13)، مدينة القدس (10)".

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي سجلت في محافظات الخليل (76)، جنين (49)، طولكرم (52)، قلقيلية (9)، سلفيت (7)، نابلس (74)، بيت لحم (19)، مدينة القدس (26).

وذكرت أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

ولفتت الكيلة إلى وجود 38 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.


#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#الضفة الغربية
#غزة
#القدس

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