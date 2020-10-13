اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات ليلية برام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في مدينة رام الله.

وأفاد نادي الأسير بتنفيذ قوات الاحتلال مداهمات بمناطق مختلفة بالضفة، جرى خلالها اعتقال عددا من المواطنين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها لمخيمي الجلزون وقدورة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون وداهمت منازل واعتقلت الشابين محمد منير نخله وداود رفيق الدعبوبه، بعد أن قامت بتفتيش منزليهما ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها لمخيم قدورة وسط رام الله عقب مداهمة أحد المنازل.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في محيط المخيم وفي منطقة شارع القدس.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من طولكرم، بينهم أسيران محرران.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين سمير مكحول ومحمد أبو خليل من بلدة عتيل شمالا، والشاب محمد خريوش من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منازلهم.

بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل محمد الشيخ، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه في قرية مراح رباح.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا، وسلمت المواطن محمد ياسر مسالمة بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها.

كما نصبت القوات عدة حواجز عسكرية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل على مفرق الديك، وجبل كرباج، وعلى مدخل الخليل الشمالي جسر حلحول، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هويات المواطنين.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا قضاء جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز، ما أدى الى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اصابات.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال شقيقين من داخل البلدة القديمة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشقيقين عبد الرحمن وحاتم البشيتي من البلدة القديمة بالقدس قبل أن تقدم على اعتقالهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قبل أيام قلائل النجل الثالث للعائلة هشام وحولته إلى المحكمة يوم أمس.

وناشدت عائلة البشيتي جميع الجهات والمؤسسات الحقوقية الضغط على الاحتلال بالإفراج عن أبنائها الثلاثة، خاصة المريض بالسكر عبد الرحمن 16 عاما الذي يحتاج لأدوية بشكل عاجل.