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إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربيّة

تاريخ النشر: 11/12/2020 - 19:00

إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربيّة
(أرشيفية وفا)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، من جرّاءِ قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرات في كفر قدوم والخليل والبيرة، اللواتي انطلقن إحياء للذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية، واعتلوا أسطح منازل المواطنين، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق الشديد، عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الظهر بمشاركة واسعة من المواطنين، الذين رفعوا صور الشهيد زياد أبو عين، ورددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال، والمطالبة بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الوطن.

أما في مدينة البيرة، أفادت "وفا" بأن المواجهات اندلعت بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، في محيط مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل في المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين القاطنين في المنطقة بحالات اختناق.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية.

وأفادت "وفا"، بأن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالرصاص المعدني وبحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كفر قدوم
#البيرة
#الخليل
#الاحتلال
#قمع

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