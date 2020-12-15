إخطارات بإزالة 12 خيمة سكنية في خربة زنوتا قرب الظاهرية

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنا بإزالة خيمهم في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية قضاء الخليل في الضفة الغربية.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال داهمت، مساء الإثنين، خربة زنوتا قرب مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب الخليل، وأخطرت 12 مواطنا من عائلات البطاط وسمامرة والطل وخضيرات والجبارين بإزالة خيمهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم.

وتقع قرية خربة زنوتا جنوب-غربي جبال الخليل، ويسكنها قرابة 150 شخصًا ينتمون إلى 27 عائلة.

ويعمل السكان في رعي الأغنام، ويسكن غالبيتهم في مغارات طبيعية أضيفت إليها مداخل حجرية، وبدأوا في سنوات الثمانينيات ببناء بيوت حجرية ومبانٍ عرضية، ويقع في مجال القرية موقع أثري ومسجد عتيق بني فترة الانتداب البريطاني.

وأصدرت ما تسمى بالإدارية المدنية التابعة للاحتلال في العام 2007، أوامر هدم لغالبية البيوت بدعوى أنها بنيت دون تصاريح، لكون هذه القرية لم تحظَ أبدا بخارطة هيكلية.

وبرر الاحتلال ذلك بدعوى أن القرية أصغر من أن تجهز لها خارطة هيكلية، وأن المسافة مع الظاهرية كبيرة جدّا، إلا أن النية المبيتة لدى الاحتلال تكمن في السيطرة عليها وإقامة بؤرة استيطانية.

ويسعى الاحتلال بإجراءاته المتواصلة لتضييق الخناق على سكان المسافر، لإجبارهم على ترك هذه الأراضي، التي تعد مطمعا لسلطات الاحتلال.

وتعدّ الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال؛ نظرا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانيا يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.