غزة: 8 وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، بينما سجلت 709 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للتقرير الوبائي اليومي للوزارة، فإن وفيات كورونا بغزة ارتفعت إلى 210 حالة وفاة، بينما إجمالي المصابين منذ آذار/مارس الماضي، بلغ 29211 إصابة، منها 8723 حالة نشطة.

في المقابل، سجلت خلال آخر 24 ساعة 695 حالة تعافي من الفيروس، ما يرفع عدد المتعافين إلى 20278 حالة.

وأعلنت لجان الطوارئ المختلفة في محافظات القطاع غزة، صباح اليوم، عن حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت محافظة غزة كالمعتاد أعلى الإصابات 288 إصابة، فيما تلتها محافظة خان يونس بـ173 إصابة، والوسطى 135 إصابة، ثم محافظة الشمال بـ72 إصابة وأخيرا رفح بـ41 إصابة جديدة.

وأكدت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات 374 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 187 حالة.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا في القطاع، أصدرت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن ارتفاع إصابات كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إنه أمام الزيادة في أعداد الإصابات ومنها الحالات الخطيرة والحرجة والتي بلغت خلال الساعات الماضية 226 حالة، قامت وزارة الصحة باستيعاب عدد من هذه الحالات في أقسام المستشفيات المختلفة، وذلك بعد امتلاء أسرة العناية المعدة سلفا لمرضى كوفيد 19 في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصداقة التركي.