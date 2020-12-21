إصابات بمواجهات في نابلس واعتقالات بجنين

اندلعت الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وأصيب على إثرها خمسة شبان بالرصاص الحي وعدد آخر بالاختناق بالغاز.

وأوضحت مصادر طبية أن حصيلة الإصابات بلغت 5 إصابات برصاص "التوتو"، ونقلوا جميعا إلى مشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، إلى جانب إصابة عشرات المواطنين بحالات الاختناق بالغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق بنابلس تركزت في وسط المدينة وحي رأس العين ومحيط مخيمي عسكر القديم والجديد وقرب حاجز بيت فوريك.

واندلعت مواجهات في شارعي كشيكة والباشا، فيما داهمت آليات الاحتلال المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد، وفتشت بركسا مهجورا في محيط حاجز بيت فوريك وشرعت بتفتيشه.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية للاحتلال داهمت شارع سفيان، واعتقلت الشاب عنان أبو ضهير صاحب شركة ميلينيوم، كما تم اقتحام شركته، ومصادرة جهاز محمول يعود لمدير الشركة.

فيما رصد مواطنون تواجد آليات الاحتلال في منطقة شارع الاتحاد وزبلح بالجبل الشمالي.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من شارع الباشا، فيما احتجزت عددا من الشبان وأعاقت مرور المركبات وشددت إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مدينة جنين ومخيمها وهم: الاسير المحرر يزن عبد الرازق محمد حنون، وصابر محمد شقفه، من مخيم جنين، ومحمود العيه من المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.