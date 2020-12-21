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الصحة الفلسطينية: 31 حالة وفاة و1514 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 14:55

الصحة الفلسطينية: 31 حالة وفاة و1514 إصابة جديدة بكورونا
استمرار الإجراءات المشددة للحد من كورونا (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 31 مواطنا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 1848 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالسلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وأفادت وزارة الصحة في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بأنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية: نابلس 4، طولكرم 3، جنين 3، بيت لحم 3، الخليل 1، رام الله 3، وسجل في قطاع غزة 11 حالة وفاة، و3 حالات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (157)، طولكرم (89)، ضواحي القدس (61)، طوباس (30)، سلفيت (44)، جنين (144)، بيت لحم (96)، الخليل (171)، رام الله (191)، قلقيلية (23)، أريحا (16)، وسجل في قطاع غزة (280) إصابة جديدة، و(212) في مدينة القدس.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (352)، طولكرم (108)، طوباس (44)، سلفيت (42)، جنين (143)، بيت لحم (40)، الخليل (115)، رام الله (231)، قلقيلية (42)"، وسجل في قطاع غزة (451)، وفي مدينة القدس (280).

ولفت التقرير الوبائي إلى وجود 136 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال التقرير إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة، مدينة القدس: 212، والضفة الغربية: 1022 وقطاع غزة: 280. بينما حالات التعافي الجديدة، مدينة القدس: 280، والضفة الغربية: 1117 و قطاع غزة: 451.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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