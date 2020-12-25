إصابة العشرات إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان قرب رام الله

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة ضد الاستيطان، وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وشارك العشرات في مسيرة مناهضة للاستيطان، في بلدة دير جرير، شرق مدينة رام الله.

ووصلت قوات إسرائيلية إلى موقع المسيرة وعملت على قمع وتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال، والمتظاهرين عقب محاولة تفريق المسيرة.

وقدم مسعفون ميدانيون، العلاج ميدانيا، لثلاث مصابين بالرصاص المعدني، وعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وعلى ذات الصعيد، اندلعت مشادات كلامية بين الفلسطينيين ومستوطنين في الموقع ذاته، أطلق خلالها مستوطن الرصاص الحي في الهواء.