إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى

قرّر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمّد إشتيّة تشكيل لجنة تحقيق في إقامة حفل غنائي في مقام النبي موسى في الأغوار بين القدس وأريحا، ليل السبت – الأحد.

وستباشر لجنة التحقيق أعمالها فورًا.

وانتشر شريط فيديو، اليوم، الأحد، يبيّن شبّانًا وهم يحطّمون الأثاث في الغرف الفندقية التي يحويها المقام.

شُبان يحطمون غرف فندقية في الطابق الثاني في مسجد ومقام النبي موسى في #اريحا pic.twitter.com/lFQ5i56lJ0 — العاصمة - فلسطين (@AlAsimaNews) December 27, 2020

ومساء أمس، السبت، انتقل على مدى واسع شريط فيديو لحفل داخل المقام الذي يؤمّه آلاف المصلّين والسيّاح سنويًا. ويظهر الفيديو مجموعة من الشبان والشابات وهم يرقصون ويشربون المشروبات الروحيّة، ما أثر غضبًا واسعًا.

وقام أهالي المناطق المجاورة بالدخول إلى المقام وإخراج الموجودين فيه.

ودعا إشتيّة إلى "عدم كيل أي اتهامات بحق أي جهة حتى صدور نتائج لجنة التحقيق".

ومن غير الواضح إن حصلت المجموعة على ترخيص ومن أيّة جهة حصلت عليه إن وجد.

وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب: لم نطّلع على تفاصيل ما جرى في مقام النبي موسى، واليوم سنتابع الأمر. pic.twitter.com/zazpYzgHT5 — خارج التغطيه (@rhr1981) December 27, 2020

وعلّقت وزارة السياحة الفلسطينيّة على اتهامات بأنها منحت تصريحًا للحفل بالقول إنّ "الاحتفال لا دخل له بأعياد الميلاد المجيدة وكل الموجودين ليسوا من بيت لحم وكانوا موجودين في المكان لتصوير مادة لمؤسستهم والمسؤولة عنها مواطنة من إحدى محافظات الضفة".

وتابعت أنّ الوزارة "لم تمنح إذنًا للمؤسسة بالتصوير كما قالت لي بل وزارة الأوقاف المسؤولة عن المكان والتي أتاحت للمؤسسة الوجود في المكان واستخدامه للتصوير".