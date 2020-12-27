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إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 18:01

إشتية: لجنة تحقيق في حفل مقام النبي موسى
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قرّر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمّد إشتيّة تشكيل لجنة تحقيق في إقامة حفل غنائي في مقام النبي موسى في الأغوار بين القدس وأريحا، ليل السبت – الأحد.

وستباشر لجنة التحقيق أعمالها فورًا.

وانتشر شريط فيديو، اليوم، الأحد، يبيّن شبّانًا وهم يحطّمون الأثاث في الغرف الفندقية التي يحويها المقام.

ومساء أمس، السبت، انتقل على مدى واسع شريط فيديو لحفل داخل المقام الذي يؤمّه آلاف المصلّين والسيّاح سنويًا. ويظهر الفيديو مجموعة من الشبان والشابات وهم يرقصون ويشربون المشروبات الروحيّة، ما أثر غضبًا واسعًا.

وقام أهالي المناطق المجاورة بالدخول إلى المقام وإخراج الموجودين فيه.

ودعا إشتيّة إلى "عدم كيل أي اتهامات بحق أي جهة حتى صدور نتائج لجنة التحقيق".

ومن غير الواضح إن حصلت المجموعة على ترخيص ومن أيّة جهة حصلت عليه إن وجد.

وعلّقت وزارة السياحة الفلسطينيّة على اتهامات بأنها منحت تصريحًا للحفل بالقول إنّ "الاحتفال لا دخل له بأعياد الميلاد المجيدة وكل الموجودين ليسوا من بيت لحم وكانوا موجودين في المكان لتصوير مادة لمؤسستهم والمسؤولة عنها مواطنة من إحدى محافظات الضفة".

وتابعت أنّ الوزارة "لم تمنح إذنًا للمؤسسة بالتصوير كما قالت لي بل وزارة الأوقاف المسؤولة عن المكان والتي أتاحت للمؤسسة الوجود في المكان واستخدامه للتصوير".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النبي موسى
#مقام النبي موسى
#أريحا
#الأغوار

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