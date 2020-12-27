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الصحة الفلسطينية: 28 وفاة و1506 إصابات كورونا جديدة

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 13:30

الصحة الفلسطينية: 28 وفاة و1506 إصابات كورونا جديدة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 28 حالة وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس كورونا و1493 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة: "طولكرم 4، بيت لحم 1، نابلس 1، الخليل 5، رام الله 3، جنين 4، قطاع غزة 10 وفيات".

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (69)، بيت لحم (65)، طوباس (26)، قلقيلية (23)، نابلس (99)، الخليل (106)، أريحا (10)، رام الله (130)، ضواحي القدس (25)، جنين (61)، سلفيت (21)"، قطاع غزة (554)، مدينة القدس (317) .

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (78)، بيت لحم (180)، طوباس (19)، قلقيلية (86)، نابلس (195)، الخليل (175)، أريحا (29)، رام الله (88)، جنين (194)، سلفيت (55)"، قطاع غزة (160)، مدينة القدس (234) .

وبينت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 112 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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