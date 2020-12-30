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اعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة في قباطية

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 10:13

اعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة في قباطية
اقتحامات ومداهمات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شهدت بلدة قباطية قضاء جنين فجر اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومسلحين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

في محافظة جنين، أفاد شهود عيان، بأن العديد من المسلحين تصدوا لقوات الاحتلال، وخاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال قبل أن تنسحب باتجاه معسكر سالم العسكري.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بعد اقتحامها عدة مناطق في المحافظة.

وذكر نادي الأسير أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي الطيرة بمدينة رام الله، واعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر رامي فضايل، قبل اعتقاله.

وأضاف أن فضايل اعتقل أول أمس، وأفرج عنه لاحقاً، ليعود الاحتلال لاعتقاله مجداً الليلة الماضية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زيتون بعد أن داهمت منزله في حي عين منجد واستولت على مركبته، كما اعتقلت الأسير المحرر لؤي عرار بعد اقتحام منزل في حي عين مصباح.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد قعد من قرية أبو قش، والشاب أيسر معروف من قرية عين قينيا شمال رام الله.

وفي محافظة الخليل، سلمت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة بيت عوا وسلمت الأسير المحرر أنس راتب دويك، وحازم نيروخ، ومحمد أبو عبد المسالمة، بلاغات لمراجعة مخابراتها.

بينما في محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية، وفتشت عددا من المنازل، وأخذت قياسات منزلين.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلي المواطنين مفيد السلخي، وسعيد عبد الناصر عصفور، وأخذت قياساتهما.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، أمس الثلاثاء، منزل المواطن محمد ابداح في بلدة مردا، وأخذت قياساته، كما داهمت منزلي المواطنين محمود سرحان، ونعيم فهيم سرحان، في بلدة بروقين وأخذت قياساتهما.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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