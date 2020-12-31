اعتقالات بالضفة والاحتلال يعتدي على مواطنين ببيت لحم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما أعتدى جنود الاحتلال على مواطنين خلال مداهمة واقتحام منازلهم في محافظة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما قام جنود الاحتلال بالاعتداء والتنكيل بعدد من المواطنين في محافظة بيت لحم والعبث بمحتويات المنازل وتكسير بعض الممتلكات.

من محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، واعتدت بالضرب المبرح على مواطنين اثناء مداهمتها للمنازل في مخيم الدهيشة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم منير، وحيدر عزات أبو دية، وأحمد توفيق تايه، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد ربحي الهريمي، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأعتدى جنود الاحتلال خلال اعتقالهم للشاب أبودية ومداهمتهم لمنازل المواطنين بالضرب المبرح على السكان وأصابوا عددا منهم برضوض، تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج وهم، مفتي معروف المصري، وأنس عزات أبو دية، وأحمد عزات أبو دية، ورقية سليمان أبو دية.

بينما في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بينهم أسير محرر.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد طارق النمري من بلدة عنبتا، والأسير المحرر عدي سامر جابر، وسعيد جابر من مخيم نور شمس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومن محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال، شابان من المحافظة، وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فؤاد عرمان جيتاوي من مدينة قلقيلية، وعمر أيمن شواهنة من بلدة كفر ثلث، بعد تفتيش منزليهما.