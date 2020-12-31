  2. فلسطينيات
  3. أخبار

بعد احتجازه لأشهر: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المقدسي ماهر زعاترة

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 10:20

بعد احتجازه لأشهر: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المقدسي ماهر زعاترة
الشهيد المقدسي ماهر زعاترة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد ماهر إبراهيم زعاترة من بلدة جبل المكبر شرق القدس المحتلة، والذي استشهد قبل حوالي 10 أشهر بمنطقة باب الأسباط في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد ماهر زعاترة بعد احتجاز جثمانه لما يقارب 10 شهور.

ووارت العائلة جثمان الشهيد زعاترة الثرى في مقبرة جبل المكبر فجرا، تحت اشتراطات سلطات الاحتلال وفي ظل انتشار أمني واسع في المنطقة.

واستشهد زعاترة في ساحة باب الأسباط، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال ظهر يوم السبت الموافق 22.2.2020، وذلك بعد محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفاد شهود عيان في حينه أن جنود الاحتلال أطلقوا أكثر من 20 رصاصة على الشاب زعاترة في منطقة باب الأسباط، وأصيب بإصابة خطيرة استشهد على إثرها.

ووفق الإحصائيات، فان الاحتلال يحتجز جثامين حوالي 253 شهيدا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ العام 1980.

وإمعانا في جريمته فإن الاحتلال يرفض الاعتراف بمصير 68 مفقودا أو الكشف عن أماكن وجودهم.

وبحسب معطيات فلسطينية، فإن قوات الاحتلال احتجزت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، جثامين أكثر من 250 فلسطينيا استشهدوا أو أعدموا ميدانيا برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقا.

وتستمر سلطات الاحتلال في احتجازها جثامين 62 شهيدا، بدعوى استخدامها للتفاوض في صفقة تبادل أسرى محتملة مع المقاومة الفلسطينية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الشهيد المقدسي ماهر زعاترة
#القدس
#مقابر الأرقام
#الاحتلال
#صفقة تبادل
#احتجاز
#جثامين
#باب الأسباط
#جبل المكبر

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 4634 فلسطينيًّا خلال 2020
سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 4634 فلسطينيًّا خلال 2020

2020-12-31

كورونا بغزة: 15 وفاة و708 إصابات بآخر 24 ساعة
كورونا بغزة: 15 وفاة و708 إصابات بآخر 24 ساعة

2020-12-31

اعتقالات بالضفة والاحتلال يعتدي على مواطنين ببيت لحم
اعتقالات بالضفة والاحتلال يعتدي على مواطنين ببيت لحم

2020-12-31

الأكثر قراءة

هدية ترامب لنتنياهو: الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل البلاد

هدية ترامب لنتنياهو: الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل البلاد

2020-12-30
26 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجارات مطار عدن

26 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجارات مطار عدن

2020-12-30
استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع

استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع

2020-12-30
المرصد: مقتل 37 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم لـ

المرصد: مقتل 37 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم لـ"داعش"

2020-12-30
استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

2020-12-30