مواجهات واعتقالات وعربدة المستوطنين مستمرة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق، واعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية متفرقة، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، شابا من بلدة جبع جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حسين علاونة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، حيث اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت آليات الاحتلال مدينة قلقيلية، فيما رشق شبان مركبات الجيش بالحجارة، كما تم إلقاء زجاجات حارقة صوبها قرب بلدة عزون، وتم إغلاق عدة مداخل للبلدة.

وفي القدس، أفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتقلت الفتى يوسف الحداد من حارة السعدية، فيما قام مئات المستوطنين بتنفيذ اعتداءات وأعمال عربدة في منطقة راس العامود، وهاجموا مركبات المواطنين، كما حطموا سيارات تابعة لشرطة الاحتلال.

كما اعتقل جنود الاحتلال الفتى أحمد جمال طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحاووز في مدينة الخليل، واعتقلت طارق أنور ادعيس بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار الخليل وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، كما نصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدتي ترقوميا وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وللأسبوع الثاني، تواصل مجموعات من المستوطنين تنفيذ اعتداءات وأعمال عربدة ضد المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة.

وأغلق مستوطنون عدة مفارق طرق جنوب وغرب نابلس، وقاموا برشق مركبات المواطنين بالحجارة.

وهاجم مستوطنون رعاة الماشية أثناء مبيتهم بمنطقة أم العبر في الأغوار الشمالية.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس: إن عصابة من المستوطنين يسمون أنفسهم "حماة التلال" هاجموا الرعاة في منطقة "أم العبر" أثناء مبيتهم مع أبقارهم في المنطقة.

يذكر أن رعاة الماشية يتعرضون لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.