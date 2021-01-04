اعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين بسلفيت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على منازل وممتلكات الفلسطينيين بعدة مواقع في محافظة سلفيت.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 8 شبان من محافظتي بيت لحم والخليل، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من المحافظة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: حسام حسن أبو حسين، ومقداد القواسمة، وعبد العزيز موسى أبو سنينة، ومحمد الرجبي، بعد تفتيش منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم العروب رامي جوابرة، عقب دهم منزله، بالإضافة إلى تفتيش منزل المواطن كمال جوابرة.

ومن بلدة صوريف، اعتقلت تلك القوات الشابين: هادي محمد محمود غنيمات، وفادي موسى محمد غنيمات.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة جناتة.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن سعيد العروج، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإثنين 3 شبان من البلدة القديمة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن البشيتي، ومصطفى أبو سنينة، وزكريا البكري، عقب دهم منازل ذويهم في منطقة باب المجلس، ونقلتهم إلى معتقل المسكوبية.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم القنابل الصوتية داخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، بعد اقتحامها لصالة الانتظار المخصصة للعيادات الخارجية.

وقال مدير المستشفى الدكتور هيثم شديد، أنهم تفاجأوا عند الساعة الثالثة والنصف فجرا باقتحام ساحات المستشفى الخارجية، ومداهمة الصالة الرئيسية وإطلاقها لقنابل الصوت داخلها، ما بث حالة من الرعب في صفوف المرضى والأطباء، دون حدوث أي إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة ومخيمها وضاحية اكتابا، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، في الوقت الذي اقتحمت فيه عددا من منازل ومخازن تجارية لمواطنين وفتشتها تفتيشا دقيقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الإثنين، على منازل وممتلكات المواطنين في المنطقة الجنوبية من قرية سرطة غرب سلفيت.

وقال المواطن مصطفى الخطيب وهو أحد المتضررين إن "مجموعة من المستوطنين قاموا بمهاجمة منزلي ومنازل المواطنين الواقعة في أطراف القرية، وقاموا بإلقاء الحجارة والقنابل الصوتية اتجاه المنازل، مما تسببت بأضرار مادية بالنوافذ وتكسير للزجاج، وللسيارات، علاوة على ذلك الخوف والترويع للأطفال والنساء".

كما تصدى مواطنون في قرية واد فوكين غرب بيت لحم، مساء الأحد، لمحاولة مستوطنين اقتحام أراضيهم الزراعية.