  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يستولي على 1008 دونمات من أراض شرق قلقيلية

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 21:22

الاحتلال يستولي على 1008 دونمات من أراض شرق قلقيلية
مزارع فلسطيني في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية (توضيحية - وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على أراض شرق محافظة قلقيلية، لصالح البناء الاستيطاني، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، الأربعاء.

وقال رواجبة، إن سلطات الاحتلال "صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات، من أراضي المواطنين قرب مستوطنة ’ألفيه منشيه’، المقامة على أراضي بلدات: عزون، وكفر ثلث، والنبي إلياس شرق قلقيلية".

وأضاف رواجبة أن المصادقة على الاستيلاء، تأتي "ضمن المخطط الجديد الذي صدر في 22 كانون الثاني/ يناير العام الماضي (2020)، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، وقطاين السهل والمَنافس".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاحتلال الإسرائيلي
#محافظة قلقيلية

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جيش الاحتلال ومستوطنون يقتلعون ألفي شجرة زيتون من أراض فلسطينية
جيش الاحتلال ومستوطنون يقتلعون ألفي شجرة زيتون من أراض فلسطينية

2021-01-06

الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بكورونا

2021-01-06

العفو الدوليّة تطالب إسرائيل بتحمّل مسؤولية تطعيم الفلسطينيين
العفو الدوليّة تطالب إسرائيل بتحمّل مسؤولية تطعيم الفلسطينيين

2021-01-06

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على فرض إغلاق شامل بدءا من منتصف ليل الخميس - الجمعة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على فرض إغلاق شامل بدءا من منتصف ليل الخميس - الجمعة

2021-01-05
قتيل وإصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

قتيل وإصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

2021-01-05
مركبات الحكومة الإسرائيلية تؤيد إغلاقا كاملا شبيها بـ

مركبات الحكومة الإسرائيلية تؤيد إغلاقا كاملا شبيها بـ"يوم الغفران"

2021-01-05
إدلشتاين: إغلاق كامل دون عمل وجهاز تعليم مغلق

إدلشتاين: إغلاق كامل دون عمل وجهاز تعليم مغلق

2021-01-05
استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

2021-01-05