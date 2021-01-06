الاحتلال يستولي على 1008 دونمات من أراض شرق قلقيلية

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني جديد، يقضي بالاستيلاء على أراض شرق محافظة قلقيلية، لصالح البناء الاستيطاني، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، الأربعاء.

وقال رواجبة، إن سلطات الاحتلال "صادقت على قرار بالاستيلاء على 1008 دونمات، من أراضي المواطنين قرب مستوطنة ’ألفيه منشيه’، المقامة على أراضي بلدات: عزون، وكفر ثلث، والنبي إلياس شرق قلقيلية".

وأضاف رواجبة أن المصادقة على الاستيلاء، تأتي "ضمن المخطط الجديد الذي صدر في 22 كانون الثاني/ يناير العام الماضي (2020)، والذي يقضي ببناء 1406 وحدات استيطانية جديدة، في مناطق تعرف باسم وادي عسلة، وظهر المناف، وقطاين السهل والمَنافس".