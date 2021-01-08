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إصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال في دير جرير

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 14:36

إصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال في دير جرير
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان قولهم، إن 5 فلسطينيين أصيبوا برصاص معدني مغلف بالمطاط، وعشرات بالاختناق، في بلدة "دير جرير" شرقي رام الله.

ووقعت الإصابات إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان على أراضي البلدة.

وأوضح الشهود، أنه تم التعامل مع جميع الإصابات ميدانيا، فيما اعتدى الجيش الإسرائيلي على الصحافيين أثناء تغطيتهم المواجهات.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شرع مستوطنون في إقامة بؤرة استيطانية، بمنطقة جبل "الشرفة" التابع لدير جرير، عبر نصب معدات وخيام على قمة الجبل، بحماية الجيش الإسرائيلي وشرطته.

وكل جمعة، ينظم فلسطينيون مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

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#جيش الاحتلال

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