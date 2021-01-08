جيش الاحتلال يعتقل عرمة... المقاوِم بـالمقلاع

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الفلسطينيّ سعيد عرمة، وسط الضفة الغربية المحتلة، الذي اشتهر بمواجهة قوات الاحتلال بالمقلاع.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية منزل عرمة (51عاما) في بلدة دير جرير بمحافظة رام الله، واعتقلته.

وانتشرت في منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية قبل 4 أيام، مشاهد لعرمة، وهو يشارك في المواجهات ضد الجيش الإسرائيلي بقريته دير جرير.

(الأناضول)

وأظهرت مقاطع مصورة عرمة، وهو يرتدي الكوفية والعِقال والزي الفلسطيني التقليدي "القمباز"، مستخدما المقلاع في إلقاء الحجارة خلال مواجهة الجنود الإسرائيليين، جنبا إلى جنب مع عشرات الشبان دفاعا عن أراضيهم.

والجمعة الماضية، شهدت دير جرير، مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بعد أن خرج أهالي القرية شيبا وشبانا؛ لحماية أراضيهم في منطقة "الشرفة" التي يخطط الاحتلال لإقامة بؤرة استيطانية فيها.

وفي سياق ذي صلة، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، واعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيمها وسط اندلاع مواجهات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، القول، إن "جنود الاحتلال داهموا المخيم واعتقلوا كلا من: محمد نشأت عيسى سمارة، ومحمد زيدان، وأحمد أبو الحسني بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها"، مشيرا إلى أن "مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال خلال عملية الاقتحام".