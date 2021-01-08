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شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 18:55

شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

توفّي الشاب إيهاب رياض الرجبي، اليوم، الجمعة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في شجار كفر عقب العائلي قرب القدس، يوم السبت الماضي، ما يرفع عدد الضحايا إلى 4.

وقتل 3 أشخاص على الفور، وهم عدنان وليد الرجبي والشقيقان هيثم وعصام موسى الرجبي.

وأظهر توثيق مصور من المكان أن الشجار تخلله تبادل إطلاق نار وإضرام النار في سيارات ومحلات تجارية بالمكان.

وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية لعدد من المصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وورد عن الهلال الأحمر أن "طواقم الإسعاف قدمت الإسعافات لثلاثة مصابين نتيجة تعرضهم لإطلاق نار، إذ جرى نقلهم إلى مشفيي رام والله واتش كلينك في رام الله لتلقي العلاج".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا من الهلال الأحمر حول إصابة عدة أشخاص إثر شجار، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصابين عانيا جراحا خطيرة ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى ’هداسا- عين كارم’ لتلقي العلاج".

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ازريقات، إن "الشجار وقع بين أبناء عمومة من البلدة، وأسفر عن وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص".

وأكد ازريقات أن "قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت إلى بلدة كفر عقب لفض الشجار وحفظ الأمن؛ وجرى اعتقال مشتبهين بالضلوع في الشجار".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيهاب رياض الرجبي
#كفر عقب
#كفرعقب
#شجار

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