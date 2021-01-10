8 وفيات و232 إصابة كورونا جديدة بغزة

توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 232 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأحد.

ووفقا للتقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا بالقطاع، الصادر عن وزارة الصحة، تم إجراء 1482 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأظهرت النتائج تسجيل 232 إصابة جديدة بالفيروس، مع تعافي 477 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 45357 إصابة، منذ الإعلان عن تفشي كورونا في آذار/مارس 2020، بينما إجمالي الحالات النشطة بلغ 8137 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 36779 حالة.

ومع تسجيل 8 وفيات كورونا في آخر 24 ساعة، بلغ إجمالي الوفيات 441 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 259 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 139 حالة.

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت في قطاع غزة أثبت نجاحه في خفض معدل الإصابة بفيروس كورونا، ومنحنى الإصابات الخطيرة والحرجة، مبينا أنها إجراءات مناسبة.

وأضاف القدرة "نعتقد أن الاغلاق يجب استمراره بالفترة المقبلة وتقييم الحالة الوبائية لأخذ القرارات والإجراءات المناسبة"، مؤكدا أن تراجع عدد الإصابات لا يعني السيطرة على الحالة الوبائية في غزة.

وأوضح أن اللجان المختصة بوزارة الصحة وضعت تقديراتها بأن منتصف ديسمبر وشهر يناير سيشهدان ذروة تفشي كورونا في قطاع غزة، "لذلك تم اتخاذ قرارات وإجراءات منها الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، وكنا موفقين باتخاذ هذه الإجراءات.

وتابع "إجراءاتنا نجحت في خفض منحنى الإصابة رغم أن الخطر ما زال موجودا، ويتوجب علينا جميعا التحلي بمسؤولية عالية"، مطالبا القطاعات التي سمح لها بالعمل عليها بأخذ المزيد من تدابير السلامة والوقاية.

وبين أن الأرقام تشهد انخفاضا ملحوظا بأعداد الإصابات الحرجة بنسبة 57%، والحالات المصابة بشكل عام انخفضت مؤخرًا بنسبة 20% عن حالات الذروة.

وطالب القدرة المواطنين بأن يتفهموا أن الإجراءات لحمايتهم وسلامتهم والحد من انتشار الوباء، وكذلك عدم الاستهتار والتراخي والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.