كورونا بغزة: 6 وفيات و317 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، كما تم تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف محافظات القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الإثنين.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائيّة في القطاع، أنه جرى فحص 1583 عينة مخبرية خلال ال 24 ساعة الماضية، معلنة تعافي 541 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 45674 إصابة، واجمالي الحالات النشطة بلغ 7907 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 37320 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 447 حالة.

كما ذكرت في بيانها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 213 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 117 حالة.

وفي ظل تسجيل معدل قياسي بإصابات ووفيات كورونا، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، بيانا بخصوص أداء صلوات الجنازة، وجاء في البيان، نظرا للحالة الوبائية في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على الآتي:

أداء صلوات الجنازة يكون في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة.

ضرورة الإسراع في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات.

عدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وأداء صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب.

عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.