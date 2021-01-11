  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا بغزة: 6 وفيات و317 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 10:36

كورونا بغزة: 6 وفيات و317 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة
إجراءات وقائية للحد من كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، كما تم تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف محافظات القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الإثنين.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائيّة في القطاع، أنه جرى فحص 1583 عينة مخبرية خلال ال 24 ساعة الماضية، معلنة تعافي 541 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 45674 إصابة، واجمالي الحالات النشطة بلغ 7907 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 37320 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 447 حالة.

كما ذكرت في بيانها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 213 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 117 حالة.

وفي ظل تسجيل معدل قياسي بإصابات ووفيات كورونا، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، بيانا بخصوص أداء صلوات الجنازة، وجاء في البيان، نظرا للحالة الوبائية في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على الآتي:

أداء صلوات الجنازة يكون في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة.

ضرورة الإسراع في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات.

عدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وأداء صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب.

عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية
#إصابات كورونا

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

700 أسير فلسطيني يواجهون الموت البطيء بسجون الاحتلال
700 أسير فلسطيني يواجهون الموت البطيء بسجون الاحتلال

2021-01-11

اعتقالات بالضفة والاحتلال يصيب عددا من العمال قرب طولكرم
اعتقالات بالضفة والاحتلال يصيب عددا من العمال قرب طولكرم

2021-01-11

مخيّم شعفاط: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
مخيّم شعفاط: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2021-01-10

الأكثر قراءة

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

2021-01-10

"مليشيات ترامب" تستعد لهجوم آخر يوم تنصيب بايدن

2021-01-10
ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

2021-01-10
أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

2021-01-10
منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

2021-01-10