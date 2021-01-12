اعتقالات بالضفة والاحتلال يستهدف مراكب الصيادين بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر غزة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم النساء والأطفال، واعتقال مواطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وذكر نادي الاسير في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وصفي الجلاد، وعبد الفتاح عازم سعيد القدومي وهما من طولكرم، وحذيفة صالح قاسم ابو سريس من مخيم نور شمس شرق المدينة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتقل شقيقه قبل يومين.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت واعتقلت الشاب عمرو بعيرات بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وانتشرت آلياتها في شوارع البلدة.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء يوم الإثنين، الشاب رعد بني فضل خلال مشاركته في التصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على مساحات من أراضي عقربا.

وأقدم المستوطنون على حراثة أراض خاصة للمواطنين في بلدة عقربا جنوب نابلس، بهدف الاستيلاء عليها.

وقال عضو مجلس بلدية عقربا فاروق بني جابر، إن مستوطني "جيتيت" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، شرعوا بحراثة أراض خاصة للمواطنين في منطقة الطويل شرق البلدة.

وأصيب مواطن بجروح، مساء الإثنين، عقب استهداف المستوطنين مركبات المواطنين بالقرب من مفترق صرة غرب نابلس.

وخلال الأيام الماضية تصاعد إرهاب المستوطنين على طرق ومفترقات الضفة الغربية والتي استهدفت مركبات المواطنين في مختلف مناطق الضفة.

بينما في قطاع غزة، قامت زوارق بحرية الاحتلال بتمزيق وتخريب شباك الصيادين في عرض البحر وسط قطاع غزة.

وأكدت لجان الصيادين في بيان إن زوارق الاحتلال قامت بتمزيق وتخريب شباك الصيادين على بعد 2ميل في بحر النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

وقالت إن زوارق الاحتلال الحربية كانت منتشرة بشكل مكثف غرب ميناء النصيرات ودير البلح، كما أنها تنفذ بحرية الاحتلال اعتداءات يومية اتجاه الصيادين ومراكبهم في عرض بحر القطاع.