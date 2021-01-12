الصحة الفلسطينيّة:15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 15 وفاة، و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1441 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: قلقيلية (2)، نابلس (1)، جنين (2)، طولكرم (2)، الخليل (1)، بيت لحم (1)، قطاع غزة (6) وفيات.

وقالت الكيلة إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: ضواحي القدس (30)، قلقيلية (23)، سلفيت (22)، نابلس (52)، جنين (42)، طولكرم (32)، رام الله والبيرة (88)، الخليل (50)، طوباس (9)، بيت لحم (32)، أريحا والأغوار (4)، قطاع غزة (413)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4086 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: ضواحي القدس (119)، قلقيلية (14)، سلفيت (11)، نابلس (138)، جنين (70)، طولكرم (53)، رام الله والبيرة (165)، الخليل (82)، طوباس (35)، بيت لحم (27)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (711).

وذكرت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 92 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.