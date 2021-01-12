  2. فلسطينيات
  3. أخبار

حالتا وفاة و177 إصابة جديدة بكورونا في القدس 

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 22:11

حالتا وفاة و177 إصابة جديدة بكورونا في القدس 
(أرشيفية للتوضيح "أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي مقدسيّان وأصيب 177 آخرون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الثلاثاء.

وذكر الجبريني أن "عدد الوفيات بفعل جائحة كورونا في مدينة القدس ارتفع إلى 170 حالة بعد تسجيل حالة وفاة مساء اليوم (الثلاثاء) لمسنة من راس العامود في مستشفى هداسا عين كارم إضافة لحالة وفاة أخرى أمس (الإثنين) لمواطن من البلدة القديمة في المستشفى الفرنساوي".

وقال إن البلدة القديمة "شهدت منذ بداية تفشي الفيروس 26 حالة وفاة، مقابل 19 حالة وفاة في الطور، و14 في بيت حنينا، و14 في شعفاط".

وأفاد الجبريني بتسجيل 81 إصابة الثلاثاء، و96 إصابة الإثنين؛ "ليرتفع مجمل الإصابات النشطة في المدينة إلى 1200 إصابة بعد تسجيل 294 حالة شفاء، علما بأن إجمالي الإصابات في المدينة منذ شهر آذار/ مارس الماضي تجاوز عتبة 17 ألف إصابة".

وشدّد على "صعوبة المرحلة الحالية في ما يخص الإصابات الخطيرة التي تعالَج بالمستشفيات ويبلغ عددها أكثر من 80 حالة".

وأوضح الجبريني أن "مناطق الشيخ جراح، وواد الجوز، وباب الساهرة، تصنف حاليا كمناطق حمراء في حين تأتي أحياء بيت حنينا، وشعفاط، وسلوان، والثوري باللون البرتقالي، بينما يشتمل اللون الأصفر على أحياء راس العامود، والبلدة القديمة، والطور، وبيت صفافا، والعيسوية، بينما تصنف مناطق عناتا، ومخيم شعفاط، وكفر عقب، كمناطق خضراء".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#فيروس كورونا

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مُطالبات دولية بوقف الاستيطان الإسرائيليّ
مُطالبات دولية بوقف الاستيطان الإسرائيليّ

2021-01-12

الأغوار: مصرع شاب فلسطينيّ إثر تصادم مركبتين إحداهما تابعة للاحتلال
الأغوار: مصرع شاب فلسطينيّ إثر تصادم مركبتين إحداهما تابعة للاحتلال

2021-01-12

الصحة الفلسطينيّة:15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة الفلسطينيّة:15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-01-12

الأكثر قراءة

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

2021-01-11
فريدمان يوصي إسرائيل بعدم استعجال الدخول في مواجهة مع إدارة بايدن

فريدمان يوصي إسرائيل بعدم استعجال الدخول في مواجهة مع إدارة بايدن

2021-01-11
محكمة إسرائيلية تمنع عرض فيلم

محكمة إسرائيلية تمنع عرض فيلم "جنين جنين" وتأمر بكري بتعويض جندي

2021-01-11
بعد التأجيل بسبب الإغلاق: تحديد موعد جلسة محاكمة نتنياهو

بعد التأجيل بسبب الإغلاق: تحديد موعد جلسة محاكمة نتنياهو

2021-01-11
تمديد اعتقال مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين من باقة الغربية

تمديد اعتقال مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين من باقة الغربية

2021-01-11