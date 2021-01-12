حالتا وفاة و177 إصابة جديدة بكورونا في القدس 

توفي مقدسيّان وأصيب 177 آخرون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الثلاثاء.

وذكر الجبريني أن "عدد الوفيات بفعل جائحة كورونا في مدينة القدس ارتفع إلى 170 حالة بعد تسجيل حالة وفاة مساء اليوم (الثلاثاء) لمسنة من راس العامود في مستشفى هداسا عين كارم إضافة لحالة وفاة أخرى أمس (الإثنين) لمواطن من البلدة القديمة في المستشفى الفرنساوي".

وقال إن البلدة القديمة "شهدت منذ بداية تفشي الفيروس 26 حالة وفاة، مقابل 19 حالة وفاة في الطور، و14 في بيت حنينا، و14 في شعفاط".

وأفاد الجبريني بتسجيل 81 إصابة الثلاثاء، و96 إصابة الإثنين؛ "ليرتفع مجمل الإصابات النشطة في المدينة إلى 1200 إصابة بعد تسجيل 294 حالة شفاء، علما بأن إجمالي الإصابات في المدينة منذ شهر آذار/ مارس الماضي تجاوز عتبة 17 ألف إصابة".

وشدّد على "صعوبة المرحلة الحالية في ما يخص الإصابات الخطيرة التي تعالَج بالمستشفيات ويبلغ عددها أكثر من 80 حالة".

وأوضح الجبريني أن "مناطق الشيخ جراح، وواد الجوز، وباب الساهرة، تصنف حاليا كمناطق حمراء في حين تأتي أحياء بيت حنينا، وشعفاط، وسلوان، والثوري باللون البرتقالي، بينما يشتمل اللون الأصفر على أحياء راس العامود، والبلدة القديمة، والطور، وبيت صفافا، والعيسوية، بينما تصنف مناطق عناتا، ومخيم شعفاط، وكفر عقب، كمناطق خضراء".