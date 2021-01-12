كورونا بغزة: 6 وفيات و413 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة

توفي 6 مواطنين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 711 حالة تعاف، فيما واصلت إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، وتم، أمس الإثنين، فحص 1892 عينة مخبرية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالقطاع، إن إجمالي المصابين بلغ 76087، منهم 7603 حالات نشطة، و38031 متعافيا.

وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 453 حالة، بينما وصل عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى إلى 211، بينهم 112 حالة خطيرة وحرجة.

الشخرة: لقاح كورونا سيتوفر لكل فلسطيني لكن هناك أولوية لكبار السن والأطباء

إلى ذلك، أكد مسؤول ملف كورونا لدى وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، اليوم الثلاثاء، أن لقاحات كورونا التي ستوفر ستكفي لكل الشعب الفلسطيني ولكن الأوليات ستكون للطواقم الطبية وكبار السن، مضيفا "الطعومات ستكفي كافة الفلسطينيين بشكل متساوي، ولكن بشكل تدريجي".

وقال الشخرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الحالة الوبائية في انخفاض خلال الأيام الأخيرة، مبينا أن "هناك استجابة من قبل الكثير من المواطنين وعدم استجابة في بعض المحافظات".

وأشار الى أن الانخفاض في عدد الحالات المصابة، يأتي استجابةً لحالة الطوارئ التي فُرضت على فلسطين، والاغلاق الذي تم خلال الفترة الماضية، معرباً عن تمنياته بأن تتحسن الأوضاع في ظل الظروف الحالية.

وأضاف "هناك عدم استجابة في بعض المناطق من المواطنين لأخذ عينات وعزوف كامل في بعض القرى والمناطق ولا نستطيع الوصول الى عينات، ولكن نفتخر اننا وصلنا الى هذه الارقام في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيش فيها".

وحول النسبة المئوية لإصابات كورونا قال مسؤول الملف: "وصلت من 12-15% في الضفة وهذا جيد، أما في غزة وصلنا الى 20% وهذا يعتمد على وعي واستجابة المواطن".

ولفت إلى أن هناك اجتماعا للجنة الوبائيات مساء غد الأربعاء، لدراسة الحالة الوبائية في فلسطين من كافة المحافظات والمستشفيات والمديريات برئاسة وزيرة الصحة، ومن ثم تصدر قرارات عنها، لرفع توصيات الى رئيس الوزراء.

وبخصوص تسجيل اللقاح الروسي سبوتنيك، أوضح أن "أي دولة تريد توريد لقاحات الى فلسطين تحتاج الى ترخيص وكان هناك دراسة خلال الاسبوعين الماضيين للملفات الخاصة بهذا اللقاح من قبل لجنة مُعدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية معنية بكل الدراسات والابحاث الذي أجريت بشكل كامل".