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الاحتلال ينفذ أعمال مسح هندسية بالأقصى وقبة الصخرة

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 10:20

الاحتلال ينفذ أعمال مسح هندسية بالأقصى وقبة الصخرة
الاحتلال يأخذ قياسات بساحات الحرم (مواقع التواصل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أقدم مساحون إسرائيليون بحماية شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، على إجراء اعمال مسح وأخذ قياسات في ساحات المسجد الأقصى وفي صحن قبة الصخرة، وسط حالة من التوتر الشديد.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى بحجة الإغلاق الصحي المتعلق بانتشار فايروس كورونا.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عدة فرق من طواقم المساحين، اقتحموا ساحات الاقصى عند حوالي الساعة السابعة صباحا، عبر باب المغاربة، وانتشروا في ساحاته، وشرعوا بأعمال قياس فيه بالمعدات الخاصة.

وأضافت دائرة الأوقاف أن طواقم المساحين اقتحموا الأقصى دون آذن منها، ورفض ضباط شرطة الاحتلال إخراجهم من المكان.

وتمنع سلطات الاحتلال أي مواطن من خارج البلدة القديمة من القدس من الدخول إلى المسجد الأقصى بحجة كورونا، وتستغل الاغلاق الموجود من أجل تغيير الوقائع على الأرض في المسجد الأقصى.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يجري فيها مساحون من بلدية الاحتلال في القدس مثل هذه الاعمال في ساحات المسجد الاقصى وداخل قبة الصخرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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