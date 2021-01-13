  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 30 وفاة و978 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 17:07

الصحة الفلسطينية: 30 وفاة و978 إصابة كورونا جديدة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 30 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1670 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن "الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (4)، بيت لحم (4)، جنين (1)، رام الله والبيرة (3)، سلفيت (3)، طولكرم (1)، نابلس (3)، قطاع غزة (9)، القدس (2)".

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (18)، سلفيت (23)، نابلس (56)، جنين (48)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (71)، الخليل (39)، طوباس (5)، بيت لحم (26)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (437)، مدينة القدس (177)، ضواحي القدس (28)، لافتة إلى انه تم إجراء 4717 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: قلقيلية (9)، سلفيت (26)، نابلس (221)، جنين (82)، طولكرم (42)، رام الله والبيرة (136)، الخليل (108)، طوباس (37)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (708)، مدينة القدس (292).

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الضفة
#غزة
#القدس
#إصابات
#وفيات

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعيّة وإصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء للمستوطنين
الاحتلال يجرف أراضٍ زراعيّة وإصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء للمستوطنين

2021-01-13

غزة: 9 وفيات و437 إصابة بكورونا أمس الثلاثاء
غزة: 9 وفيات و437 إصابة بكورونا أمس الثلاثاء

2021-01-13

الاحتلال ينفذ أعمال مسح هندسية بالأقصى وقبة الصخرة
الاحتلال ينفذ أعمال مسح هندسية بالأقصى وقبة الصخرة

2021-01-13

الأكثر قراءة

"يسرائيل هيوم": علي سلّام يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود

2021-01-12
وفاة ملك القمار وناشر

وفاة ملك القمار وناشر "يسرائيل هيوم" شيلدون أدلسون

2021-01-12
استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

2021-01-12
بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

2021-01-12
إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

2021-01-12