الصحة الفلسطينية: 30 وفاة و978 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 30 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1670 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن "الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (4)، بيت لحم (4)، جنين (1)، رام الله والبيرة (3)، سلفيت (3)، طولكرم (1)، نابلس (3)، قطاع غزة (9)، القدس (2)".

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (18)، سلفيت (23)، نابلس (56)، جنين (48)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (71)، الخليل (39)، طوباس (5)، بيت لحم (26)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (437)، مدينة القدس (177)، ضواحي القدس (28)، لافتة إلى انه تم إجراء 4717 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: قلقيلية (9)، سلفيت (26)، نابلس (221)، جنين (82)، طولكرم (42)، رام الله والبيرة (136)، الخليل (108)، طوباس (37)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (708)، مدينة القدس (292).

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.