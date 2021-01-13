غزة: 9 وفيات و437 إصابة بكورونا أمس الثلاثاء

توفي 9 أشخاص متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضي، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، بأن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها، أمس الثلاثاء، 2247عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 19.4% من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة أن الإجمالي التراكمي للمصابين بكورونا منذ آذار/مارس الماضي بلغ 46524 إصابة، منها 7323 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 462 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 38739 حالة، بعد تسجيل 708 حالة تعافي.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى 197 حالة، من بينها 105 حالة خطيرة وحرجة.

من جانبه، تحدث مدير المستشفى الأوروبي د. يوسف العقاد، عن استقرار للحالة الوبائية وانخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك ترقب بزيادة أعداد الإصابات من جديد.

وأكد أن بعض الذين توفوا بفيروس كورونا جلسوا في المنزل ولم يعرضوا أنفسهم على الرعاية الصحية واعتمدوا على أدوية مثل خافض الحرارة.

وتابع "رفعنا قدرتنا على إنتاج كميات الأكسجين والمستشفى على جهوزية عالية وقادر على استيعاب حالات جديدة"، لافتا إلى أنه يجب عدم الاستهانة، والموت جراء فيروس كورونا طال كافة الفئات العمرية.

وأشار إلى أن مرضى غسيل الكلى والسرطان أكثر عرضة للخطر إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا، وبعض الذين توفوا بسبب فيروس كورونا جلسوا في المنزل ولم يعرضوا أنفسهم على الرعاية الصحية، واعتمدوا على أدوية مثل "خافض الحرارة".