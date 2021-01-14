اعتقالات بالضفة والقدس طالت 31 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تركزت في حي الطور بالقدس وبلدتي كفر مالك والمغير برام الله.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 31 فلسطينيا بمداهمات بالقدس والضفة، وتركزت الاعتقالات في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة وطالت 20 مواطنا، وفي القدس جرى اعتقال 8 شبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية.

ووفقا لنادي الأسير، فإن المعتقلين من المغير هم: أيمن أبو عليا (والد الشهيد الطفل علي) ونجله بسام، ومحمد ثائر أبو عليا، وشادي بلال نعسان، وحمدالله جلال نعسان، وعباس عبدالهادي أبو عليا، ومعتصم مفيد أبو عليا، وقصي مصطفى ابو عليا، ورائد غازي نعسان، وعدي نجيب نعسان، ومحمد عبدالله نعسان، ونعسان فراس نعسان، ومجاهد غازي نعسان، وعلي طارق الحج محمد، ومعاذ رسمي ابو عليا، وايوب رسمي ابو عليا.

واستشهد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما)، الشهر الماضي، في قرية المغير، متأثرا بجروح برصاص الاحتلال الحي في بطنه.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان بعد دهم وتفتيش منازلهم في حي الطور، وأغلبهم من عائلة واحدة، واندلع على إثرها مواجهات بين أهالي الحي وقوات الاحتلال.

ومعتقلو الطور هم: محمد أكرم أبو الهوى، خليل عطا أبو الهوى، أشرف غيث، ابراهيم أبو الهوى، داهود أبو حطب، فادي حجازي أبو الهوى، آدم سامي أبو الهوى، تامر محمود أبو الهوى.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد يوسف خالد بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بيرزيت.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت تعمر، واعتقلت جميل محمد صومان، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق رخمه، وحرملة وتقوع، وجناته شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صانور، واعتقلت الشابين فارس ناجح عيسة، وداوود غربية، كما داهمت منزل المواطن فتحي جرار وعبثت بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نضال علام زكارنة من سكان قرية دير غزالة قضاء جنين أثناء مروره على حاجز "زعترة" جنوب نابلس.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ رأفت أبو شريفة من منزله في الحي الشرقي من مدينة طولكرم، فجر اليوم.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة، واعتقلت الشاب داود غربية، بعد دهم وتفتيش منزله.