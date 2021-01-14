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سلطات الاحتلال تُجبر مقدسيًّا على هدم منزله في بيت حنينا 

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 12:28

سلطات الاحتلال تُجبر مقدسيًّا على هدم منزله في بيت حنينا 
المقدسي فواز أبو حماد على ركام منزله
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، فواز أبو حماد، على هدم منزله اليوم الخميس، والقائم منذ 10 أعوام في بلدة بيت حنينا، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأفاد أبو حماد، بأنه شرع بهدم منزله والذي يعيش فيه 7 أفراد، وإزالة الركام بقرار من البلدية، تجنبا لدفع تكاليف الهدم في حال هدمته جرافات الاحتلال.

وأضاف أن تكلفة الهدم الذاتي بلغت 28 ألف شيكل، إضافة إلى إجباره على تخفيض ارتفاع السور المحيط بالأرض.

وأشار أبو حماد إلى أنه قام ببناء منزله بيده، ودفع 43 ألف شيكل مخالفات بناء، لافتا إلى أنه خلال الجلسة الأخيرة اقترحت البلدية فرض مخالفة جديدة عليه قيمتها 35 ألف شيكل، مقابل تأجيل الهدم لــ6 أشهر، إلا أنه لم يوافق على ذلك، بعد سنوات من دفع المخالفات دون إمكانية ترخيص البناء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بلدية الاحتلال
#بيت حنينا
#البناء بدون ترخيص

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