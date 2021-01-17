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إصابة طفلة إثر محاولة مستوطنين اختطافها جنوبي نابلس

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 17:15

إصابة طفلة إثر محاولة مستوطنين اختطافها جنوبي نابلس
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيبت طفلة فلسطينية، بحجر في وجهها، اليوم الأحد، أثناء محاولة اختطافها من قِبل مستوطنين، جنوبيّ مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عضو مجلس قرية "مادما"، إيهاب قط، قوله إن "أكثر من عشرين مستوطنا هاجموا القرية واعتدوا على منازل الفلسطينيين بالحجارة".

وأضاف قط أن "هذا ما دفع الطفلة حلا قط (11 عاما) للهروب باتجاه منزلها، إلا أن المستوطنين هاجموها بالحجارة وحاولوا اختطافها".

آثار اعتداء المستوطنين على منزل مشهور القط في مادما (وفا)

وأضاف: "حاول المستوطنون اختطاف الطفلة، إلا أن عمها وأهالي القرية تمكنوا من تخليصها من أيديهم، وتم نقلها لتلقي العلاج بمستشفى (رفيديا) الحكومي في نابلس".

وأشار قط إلى إصابة الطفلة بجروح في وجهها، عدا عن حالة الخوف والذعر التي انتابتها جراء الجريمة.

ويشنّ المستوطنون هجمات متكررة في البلدات والقرى الفلسطينية المحاذية للمستوطنات بالضفة الغربية، حيث يستهدفون منازلهم وممتلكاتهم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طفلة فلسطينية
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#محاولة اختطاف
#الضفة الغربية المحتلة
#نابلس
#مادما

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