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الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 12:56

الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بكورونا
بيت لحم (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 20 حالة وفاة، و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و862 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: بيت لحم (1)، طولكرم (1)، قلقيلية (2)، جنين (3)، رام الله والبيرة (4)، الخليل (1)، قطاع غزة (6)، مدينة القدس (2)".

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (22)، بيت لحم (35)، نابلس (47)، طولكرم (25)، سلفيت (17)، ضواحي القدس (8)، قلقيلية (8)، أريحا والأغوار (3)، جنين (20)، رام الله والبيرة (37)، الخليل (28)، قطاع غزة (212)، مدينة القدس (116)"، موضحة أنه تم إجراء 4086 فحصا.

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وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت حسب التالي: طوباس (27)، بيت لحم (41)، طولكرم (29)، سلفيت (19)، قلقيلية (23)، أريحا والأغوار (9)، جنين (21)، رام الله والبيرة (75)، الخليل (32)، قطاع غزة (360)، مدينة القدس (226).

وبيّنت الوزيرة أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 84 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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