اعتقالات بالضفة وتجريف أراضي زراعية بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما قامت جرافات عسكرية للاحتلال بتجريف أراضي وتدمير محاصيل زراعية في قطاع غزة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم النساء والأطفال، واعتقال مواطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامي عبد الجبار حسنات، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه في مخيم الدهيشة.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الإثنين، شابا خلال اقتحامها قرية المغير.

وأفاد نادي الأسير باقتحام دوريات عسكرية القرية واعتقال الشاب لؤي عبد الهادي أبو عليا بعد مداهمة منزل أسرته، ونقله إلى جهة مجهولة.

وتشهد القرية اقتحامات شبه يومية بغرض اعتقال شبان، كما تشهد أعمال عربدة للمستوطنين على المنازل والأراضي الزراعية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين حسام عطا زيبار، وعثمان صباح زيبار، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما في قرية كوبر.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الحميد عبد المجيد الشراونة، من بلدة دير سامت، بعد اقتحام منزل عائلته.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب تيسير أبو صبيح من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزله.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد حسن قط، في بلدة مادما، واعتقلت نجله الشاب عميد قط.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من سامر منذر عطية، ومحمود عوني عطية، بعد تفتيش منزلهم باستخدام الكلاب البوليسية بقرية العيسوية.

كما واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشابين محمد وعلي عفانة من منزليهما في بلدة أبو ديس والشاب لؤي جابر من قرية الزعيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى عمر اسحق أبو سبيتان من بلدة الطور.

وفي قطاع غزة، توغلت جرافات عسكرية للاحتلال صباح اليوم الإثنين، لمسافة محدودة في أراضي المواطنين شرقي محافظة خان يونس.

وأفاد مزارعون بتوغل خمس جرافات مسافة نحو 50 مترا في أراضي المواطنين، انطلاقا من بوابة عسكرية، شرقي بلدة الفخاري.

وباشرت جرافات الاحتلال أعمال تجريف في المنطقة المحاذية للسياج، بإسناد من آليات عسكرية تتمركز داخل السياج.

وحلقت طائرات مسيرة إسرائيلية في سماء المنطقة بالتزامن مع توغل الجرافات.

وشهدت المنطقة عدة عمليات توغل في الأسابيع الماضي، أسفرت عن تدمير الجرافات محاصيل زراعية تبعد نحو 100 متر عن السياج الأمني.