كورونا بغزة: 3 وفيات و237 إصابة خلال 24 ساعة

توفي 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، بينما تم تسجيل 237 إصابة جديدة بالفيروس، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الإثنين.

ووفقا للتقرير اليومي للوزارة عن الحالة الوبائية للفيروس في القطاع، تم تسجيل 390 حالة تعاف من الفيروس، وذلك بعد فحص 1201 عينة مخبرية خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي وفاة ثلاثة من المواطنين داخل المشافي، ما يرفع عدد الوفيات إلى 387 حالة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وقالت الصحة إن 100 إصابة سجلت في محافظة غزة و61 إصابة في خان يونس، 27 إصابة في المحافظة الوسطى، 26 إصابة في محافظة الشمال، 15 إصابة برفح 8 إصابات في الفحص السريع.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن إجمالي تراكمي للمصابين 48028 إصابة، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 6258 حالة، بينما وصل عدد الحالات المتعافية إلى 41283 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 161 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 82 حالة.

إلى ذلك، قامت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية بإدخال أربع ثلاجات مخصصة لحفظ اللقاح في حال دخوله، في حين أكد مستشار وزيرة الصحة بغزة د فتحي أبو وردة أنه لم يتم تحديد موعد لوصول اللقاح للقطاع.

وفي السياق، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإسرائيلية بتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

وقالت المنظمة في بيان، أمس الأحد "بينما لقحت إسرائيل أكثر من 20% من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية، لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري".

وأوضحت أن واجبات إسرائيل بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، تصبح أكثر إلحاحًا بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال دون نهاية في الأفق.