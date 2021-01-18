لجنة الانتخابات تجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني بالضفة وغزة

عقدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر تقنية "زووم"، فيما أظهرت معطيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنن 33 ألف مواطن، سجلوا إلكترونيا لغاية الآن من الإعلان عن فتح باب التسجيل.

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر، ممثلي المؤسسات على الجداول الزمنية التي تتضمن المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 (التشريعية، والرئاسية)، والترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، التي ستنطلق رسميا في العاشر من شباط/فبراير المقبل، وتستمر لمدة خمس أيام، منوهاً الى أن تسجيل الناخبين بشكل الكتروني متاح حالياً على الموقع الالكتروني للجنة.

وبين ناصر أن هذه الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني التي تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، تأتي ضمن مسؤوليات لجنة الانتخابات في تعزيز مشاركتهم في الانتخابات، والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم في العملية الانتخابية، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة على حد سواء.

من جهتهم، أكد المجتمعون على أهمية إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك دعم جهود اللجنة وإجراءاتها فيما يعزز نزاهة وشفافية الانتخابات.

إلى ذلك، قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، إن 33 ألف مواطن، سجلوا إلكترونيا لغاية الآن من الإعلان عن فتح باب التسجيل.

وأضاف طعم الله، إن 60 ألف مواطن يزورون الموقع يوميا، لفحص بياناتهم أو تعديلها، وهو مؤشر على اهتمامهم ورغبتهم في إتمام هذه العملية الديمقراطية، موضحا أن 2.2 مليون مواطن مسجلين في السجل الانتخابي منذ السنوات السابقة.

وأشار إلى أن التسجيل للانتخابات أو تعديل البيانات مفتوح منذ السبت الماضي، ولغاية مساء 14 شباط/ فبراير، مؤكدا "بعد هذا التاريخ سيتم إغلاق باب التسجيل، وسيفقد أي مواطن غير مسجل حقه في الترشح والتصويت في كل من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية".

وذكر أن التسجيل للانتخابات سيكون فقط إلكترونيا بسبب فيروس كورونا، لكن هذا لا يعني أن التصويت سيكون كذلك.

ولفت طعم الله إلى أن "التصويت سيكون في المراكز كما جرت العادة، والمطلوب من المواطنين الدخول إلى موقع لجنة الانتخابات المركزية، للتأكد من أنهم مسجلين، لدينا 2.2 مليون ناخب من السنوات السابقة، وهؤلاء لا يلزم تسجيلهم مرة أخرى، ويحق لهم الاقتراع، هم يستطيعون فقط التعديل على بياناتهم".