إسرائيل تسمح بإدخال الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك 5" للضفة

وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية وبإيعاز من الحكومة على إدخال الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي، لمناطق الضفة الغربية المحتلة، على أن تشمل الشحنة الأولى 5 آلاف جرعة، فيما يتوقع وصول شحنات إضافية من اللقاح الروسي عبر مطار بن غوريون في اللد.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني، بأن الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزارة الصحة وافقت، بعد منتصف الليل، على إدخال الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي، للضفة، في أعقاب طلب رسمي قدمته السلطة الفلسطينية إلى منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وبعد المصادقة على الطلب من المتوقع أن تصل، اليوم الثلاثاء، عن طريق جسر اللنبي (معبر الكرامة) الشحنة الأولى للضفة المكونة من 5 آلاف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.

وأفاد الموقع بأن السلطة الفلسطينية تواصلت مع إسرائيل عبر منسق شؤون الحكومة في الأراضي المحتلة لطلب إدخال شحنة من اللقاح الروسي التي من المتوقع أن تهبط اليوم في مطار بن غوريون.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قد توصل مع الجهات الروسية المختصة لاتفاق لجلب هذه اللقاحات.

وسبق أن أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، د.مي الكيلة، عن تسجيل الوزارة، اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك 5"، في إطار ترخيص الطوارئ.

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية، وستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن "الجودة العالية والفعالية للقاح سبوتنيك 5، تجذب اهتماما متزايدا من عدد متزايد من البلدان"، مشيرا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".

وبذلك تكون السلطة الفلسطينية هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تسجل لقاح سبوتنيك، فيما كانت دول الأرجنتين، بوليفيا، صربيا والجزائر قد سجلت اللقاح في أوقات سابقة.